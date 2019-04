Lebenshilfe steht als erster Gewinner des Stadtlaufs fest

MATTIGHOFEN. Laufsport: Mattighofner Lebenshilfe fertigte zum 15. Mal in Folge die Ehrenpreise für die Gewinner des Stadtlaufs am 27. April an

Von links: Stadtlauf-Organisator Roman Breckner und die Lokalmatadore Maria Pichlmaier sowie Peter Huber Bild: lola

Mit der erfolgreichen Läuferin Maria Pichlmaier (SV Lengau) und dem Mattigtaler Triathlonsportler Peter Huber durften zwei Lokalmatadore vorab einen Blick in die "Schatzkiste" des Mattighofner Stadtlauf – Medienpartner sind die OÖNachrichten und ihre Regionalausgaben Braunauer Warte sowie Rieder/Schärdinger Volkszeitung – werfen. Beide Sportler gehörten zu den Anwärtern auf eine Spitzenplatzierung und konnten bereits im Vorfeld die lange Liste der attraktiven Tombolapreise studieren.

Ein Sieger steht bereits vor dem ersten Startschuss, der am Samstag, 27. April, um 16 Uhr fällt, fest: Die Lebenshilfe Mattighofen. Bereits zum 15. Mal in Serie haben die dortigen Klienten die Ehrenpreise für die Altersklassensieger angefertigt. Bei den Damen sind es Keramikkrüge, die erfolgreichen Herren dürfen sich heuer über nostalgische Pinnwände freuen. "Darüber hinaus gibt es noch ‘Glaskuchen’. Zusätzlich warten auf die beiden Tagesschnellsten noch Mattigtaler im Wert von 300 Euro. Bei der Tombola gibt es ein KTM-Mountainbike, Hotel- und Reisegutscheine und viele weitere tolle Sachpreise zu gewinnen. Der Gabenkorb für den Stadtlauf ist also prall gefüllt", sagt Roman Breckner, Organisator des Mattighofner Stadtlauf.

Punkte sammeln

Der Stadtlauf des TSV Mattighofen ist der zweite Bewerb im Rahmen der Serie "Innviertel läuft". Zudem können die Teilnehmer in Mattighofen wertvolle Punkte für den Grenzland Laufcup sammeln. "Ich rechne mit 500 bis 600 Teilnehmern und großem Andrang bei den Kinderbewerben. Unser Stadtlauf hat sich in der Läufer-Szene einen guten Namen gemacht", ist Roman Breckner überzeugt.

Zeitplan und Infos

34. Mattighofner Sparkassen-Stadtlauf am Samstag, 27. April, 16 Uhr: U6 (230 Meter); 16.10 Uhr: U8 (500 m); 16.20 Uhr: U10 (500 m); 16.30 Uhr: U12 (1000 m); 16.40 Uhr: U14 (1800 m); 17.45 Uhr: Nordic Walking (3290 m); 18.30 Uhr: U16 und U20 (je 3290 m), Businesslauf (3300 m) und Sparkassenlauf (9870 m). Start und Ziel befindet sich auf dem Stadtplatz in Mattighofen (direkt vor der Sparkasse).

Weitere Infos und Anmeldung: online unter www.tsvmattighofen.at, Roman Breckner, Mattighofnerstr. 2, 5231 Schalchen, Tel. 0650/ 2764307, E-Mail: roman.breckner@gmx.at oder Josef Hartl, Tel. 0680/ 2169964.

