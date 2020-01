Lebenshilfe Ried entsendet größte Delegation des Landes zu "Olympics"

Mit 21 Lebenshilfe-Athleten und Christian Holl von Miravita Waldzell entsendet die Lebenshilfe in Ried die größte Delegation Oberösterreichs zu den Special-Olympics-Winterspielen, die von 22. bis 28. Jänner in Villach stattfinden. Mit großer Motivation wird trainiert, denn nach den sensationellen Erfolgen bei den Sommerspielen 2018 in Vöcklabruck wollen die Sportler auch in Villach wieder ihr Bestes geben.

Im Vordergrund steht jedoch der olympische Gedanke. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Villach geht es um Langlauf, Ski Alpin, Schneeschuhlauf, Stocksport und MATP. Seit vielen Wochen wird wöchentlich ein Ausdauer- und Krafttraining absolviert, zusätzlich wurden spezielle Trainingstage auf Schnee bzw. in der Stockhalle mit Wettkampfmodus von den Trainern der Lebenshilfe-Werkstätte organisiert.

Sowohl erfahrene Olympioniken, wie Gerhard Berrer, Lea Gschwandtner, Daniela Rothner oder Sebastian Duft, als auch Newcomer wie Daniel Weilhartner bilden die Mannschaft aus Ried. "Die Sommerspiele 2018 in Vöcklabruck haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und dazu angespornt, das Training für die Winterspiele in Angriff zu nehmen", sagt Trainerin Daniela Kirchsteiger, Mitarbeiterin der Lebenshilfe in Ried.

Die Stocksportler Andreas Damberger, Elisabeth Baumgartner, Thomas Paulusberger, Herwig Peham, Franz Wührer und Wolfgang Hangweier bilden gemeinsam mit zwei Trainern zwei sogenannte Unified-Mannschaften. Auch beim Einzelbewerb "Ziel-und Lattenschießen" wird ein Großteil der sechs Stocksportler antreten. In Vöcklabruck holten die Stocksportteams bereits Gold und Silber im Mannschaftsbewerb. Herwig Peham und Franz Wührer erzielten außerdem Silber im Einzelbewerb.

Im "Ski Alpin" wollen Gerhard Berrer, Christian Holl, Solveigh Weindorfer und Gerhard Zechmeister in Villach ihr Bestes geben. Im Schneeschuhlauf bilden Melinda Baumgartlinger, Roland Feichtlbauer, Lea Gschwandtner, Patrick Hauer und Daniel Weilhartner ein Team. Für sie alle ist es die erste Teilnahme in dieser Sportart, wobei die erfahrenen Special Olympics Athleten Gerhard Berrer etwa im Fußball und im Langlauf und Lea Gschwandtner im Reiten bereits Medaillen erzielten.

Bei den Langläufern werden Sebastian Duft, Martina Hörandner, Reinhard Peham und Daniela Rothner an den Start gehen. Rothner holte 2017 in Schladming zwei Silbermedaillen, Duft eine Gold-und zwei Silbermedaillen.