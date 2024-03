Lebenshilfe geht auf Medaillenjagd

Special Olympics ist die weltweit größte Organisation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und bietet 4,5 Millionen Athleten in 175 Ländern sowohl Training als auch sportliche Wettkämpfe. 19 Athleten der Lebenshilfe-Werkstätte Braunau sowie der Werkstätte und des Wohnhauses in Mattighofen nehmen an den diesjährigen Special Olympics in Österreich teil.

Als Gastgeber fungieren von 14. bis 19. März die bereits bewährten Austragungsorte der Weltwinterspiele 2017: Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein sowie Seiersberg-Pirka. Die Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe kämpfen dort beim Stocksport um Medaillen – und das mit guten Chancen.

"Viele Gänsehautmomente"

Einmal pro Woche trainieren die Stockschützen der Lebenshilfe-Werkstätte in einer Stocksporthalle. "Wir machen zu Weihnachten kurz Pause, aber sonst sind alle das ganze Jahr über mit Leib und Seele beim Training dabei", erzählt Martina Markovic, eine von den Lebenshilfe-Mitarbeitern und Trainern des Teams.

Als Lohn für die gute Vorbereitung erhoffen sich die Sportler bei den Special Olympics "viele Medaillen", so Markovic. Beim Schießen komme es vor allem auf die richtige Technik sowie den Fokus an, erklärt Anita Schrattenecker.

Die Lebenshilfe-Mitarbeiterin trainiert die Truppe ebenfalls bereits mehrere Jahre und freut sich, gemeinsam mit einem Kollegen aus dem Wohnhaus auch heuer wieder bei den Special-Olympics-Winterspielen dabei zu sein. "Ich achte darauf, dass mich die Athleten immer im Blickfeld haben", sagt Schrattenecker. Mindestens genauso wichtig wie die sportlichen Erfolge sind der eingeschworenen Gruppe, die von zwei Trainern und vier Ehrenamtlichen begleitet werden, aber auch nette Bekanntschaften und die tolle Stimmung beim gesamten Event.

"Da sind viele Gänsehautmomente dabei. Die Stimmung und den Zusammenhalt, den man bei den Sportlern bei den Special Olympics erlebt, ist etwas ganz Besonderes. Die Athleten haben eine ansteckende Begeisterung und können sich auch genauso gut für die anderen freuen", sagt Markovic.

Da sich die aktuelle Teuerung jedoch auch auf die Teilnahme bei Sportbewerben auswirkt, ist die Teilnahme für viele Sportler mittlerweile eine große finanzielle Herausforderung.

Die Lebenshilfe freut sich daher über jede finanzielle Unterstützung. Informationen dazu gibt es telefonisch unter 07722/6302 oder per Mail unter ws-braunau@ooe.lebenshilfe.org

