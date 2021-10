Lebendige Böden für eine gesunde Ernährung

Acht Gesunde Gemeinden des Bezirkes Ried haben sich zusammengeschlossen und einen äußerst interessanten Vortrag organisiert. Als Referent konnte Universitätsprofessor Martin Grassberger – er ist der Gewinner des Wissenschaftsbuchpreises 2020 – gewonnen werden.

Um einer möglichst breiten Bevölkerung wichtige Informationen zugänglich zu machen, haben es sich die Gesunden Gemeinden des Bezirkes zur Aufgabe gemacht, bei wichtigen gesellschaftlichen Anliegen zusammenzuarbeiten. Der Vortragsabend mit anschließender Diskussion findet am Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bauernmarkthalle Ried statt. Dabei wird der Zusammenhang zwischen unserer konsumorientierten Lebensweise, der fortschreitenden Bodenverarmung mit Abnahme der Biodiversität und der Zunahme chronischer Krankheiten (Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien etc.) beleuchtet.

Der Humanbiologe und zweifache Doktor zeigt auf, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der rücksichtslosen Zerstörung der Natur und den leisen Epidemien chronischer Krankheiten besteht. Martin Grassberger ist Autor zahlreicher Publikationen

Vorverkaufskarten gibt es bei Thalia, den Gesunden Gemeinden Eitzing, Mehrnbach, Aurolzmünster, Reichersberg, Ried/I., Utzenaich, Wippenham und Waldzell.