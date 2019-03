Leben und Laufen am absoluten Limit

GEINBERG / WIPPENHAM. Ultrarace: Über seine (Grenz-) Erfahrungen beim Goldsteig Ultrarace spricht der Geinberger Norbert Schiessl am Donnerstag, 7. März, im Loryhof.

Norbert Schiessl ist an seine Grenzen und darüber hinaus gegangen. Bild: privat

Das Goldsteig Ultrarace war bisher das einzige Rennen, das der Geinberger Norbert Schiessl nicht beendet hat. Doch auch dieses "Manko" hat der 47-Jährige im Herbst des Vorjahres ausgemerzt. In knapp 192 Stunden absolvierte der Lokführer 665 Kilometer und 23.400 Höhenmeter. Ein fast übermenschliche Leistung. Damit war Schiessl der erste Österreicher überhaupt, der es beim Goldsteig Ultrarace ins Ziel geschafft hat. "Nach 300 Kilometern habe ich mich kurz hingelegt. Währenddessen hat der Physiotherapeut, der vom Veranstalter engagiert wurde, die Blasen an meinen Füßen versorgt. Davon habe ich selbst gar nichts mitbekommen", erinnert sich der Innviertler. Ungeachtet der Schmerzen marschierte Schiessl weiter. Den letzten von insgesamt 665 Kilometern legte der 47-Jährige nicht mehr gehend, sondern noch einmal laufend und ganz alleine zurück. "Diesen Moment wollte ich ganz für mich haben", sagt der Ultraläufer.

Über seine Eindrücke, schmerzende Füße, die emotionale Achterbahnfahrt, seine Unterstützer und das Hochgefühl, es am Ende doch geschafft zu haben, spricht Norbert Schiessl am Donnerstag, 7. März, ab 19 Uhr im Loryhof in Wippenham. Nach einem sportlich-kalten Buffet beginnt um 20 Uhr sein "Erlebnisbericht".

Karten (18 Euro Vorverkauf, 20 Euro Abendkasse) für den Vortrag "Laufen am Limit" gibt es am Loryhof in Wippenham und direkt bei Ultraläufer Norbert Schiessl. Acht Euro jedes verkauften Tickets werden für einen wohltätigen Zweck gespendet.

