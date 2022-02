Das Wohnungsangebot in der Stadt Ried wird in den nächsten Jahren erweitert. Mehrere Vorhaben unterschiedlicher Bauträger – an der Riedauerstraße, an der Thomas-Senn-Straße und am Roßmarkt – stehen unmittelbar vor der Umsetzung. Entstehen sollen insgesamt rund 120 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe.