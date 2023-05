Leaderregion mit neuem Obmann

In der Förderperiode 2014 bis 2022 seien mehr als 90 Projekte umgesetzt worden, wobei 7,5 Millionen Euro an Investitionen 3,6 Millionen an Förderungen gegenüberstünden, so die Leaderregion mit 36 Gemeinden. Vom Netzwerk der Direktvermarktungsbetriebe "Wie’s Innviertel schmeckt" bis zum Vichtensteiner Laden sei vieles geschaffen worden, so Klaus Paminger.

