Leader tüftelt an weiteren Projekten für die Region

Darunter die Generationenparks in Lambrechten und Taufkirchen an der Pram, ein Vorhaben generationsübergreifende Kunst im Zentrum Tummelplatz; dazu einen "Fit Treff Attraktivierung Taiskirchen", das Projekt Blasmusik Goes Social Media, eine Konzept- und Machbarkeitsprüfung "Camping Resort Vichtenstein" sowie ein Konzept für touristisches Erlebnisangebot "Körper – Geist – Seele" in Waldkirchen/Wesenufer. Zuletzt hielt die Leader-Region ihre Generalversammlung im Veranstaltungssaal in Suben ab, wobei Einblicke in die Arbeit des Regionsverbandes 2020 und einen Ausblick auf die Vorhaben 2021 gegeben wurden.

Bürgerbeteiligung bleibt Basis

Der Herbst bildet den Auftakt für die Strategieentwicklung zur neuen Leader-Periode ab 2023. Die aktive Beteiligung von Bürgern werde weiterhin wichtig sein, so Geschäftsführer Johannes Karrer. Workshops und Aufrufe zur Beteiligung sollen zu Jahresanfang 2022 folgen. Leader-Projekte werden gefördert, wenn sie zur Steigerung der Wertschöpfung in der Region beitragen, das natürliche und kulturelle Erbe der Region nachhaltig weiterentwickeln und für das Gemeinwohl wichtige Strukturen und Funktionen in der Region gestärkt werden. Ansätze finden sich auf www.sauwald-pramtal.at.