Leader-Region bewirbt sich

Der Beschluss zur Einreichung wurde im Rahmen einer Generalversammlung in Andorf gefasst, wo mit St. Florian am Inn auch die 32. Mitgliedsgemeinde aufgenommen wurde. In den nächsten Monaten geht die Bewerbung für die neue Periode in weitere Detailphasen. Die Auswahl der Leader-Regionen erfolgt österreichweit im Frühjahr 2023.

Bereits im Herbst 2021 begann der Auftakt zur Entwicklung der Neuen Lokalen Entwicklungsstrategie. Es folgten Expertengespräche zu den Themen Wertschöpfung, Kultur, Klima & Natur und Gemeinwohl, dazu gab es "Beteiligungsabende". Mehr als 500 Interessierte haben sich zudem an einer innviertelweiten Onlineumfrage beteiligt, bei der sich gezeigt habe, dass Themen wie Natur, Umwelt, Klimaschutz, aber auch Mobilität die Bevölkerung immer mehr beschäftigen. Leader fördert mit EU-Beihilfen Projekte in den Bereichen Gemeinden, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft.