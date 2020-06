Laufmeeting wird stattfinden

Ein genauer Termin muss erst noch koordiniert werden, fix ist jedoch der Zeitraum Ende August. Der Veranstalter IGLA long life wolle den Athleten die Chance geben, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren.

Nachdem die Olympischen Spiele und die EM abgesagt wurden, werde man in Andorf ein tolles Feld am Start haben. Eine erste Zusage gebe es schon: die Hallen-WM-Zweite Ivona Dadic. Auch Athleten des eigenen Vereins wie Patricia Madl, Antonia Kaiser und Ina Huemer fiebern dem Meeting schon entgegen, so die IGLA.

