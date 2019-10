Laufen und auf dem Laufenden halten

Nächste Woche finden in den Linzer Promenaden-Galerien die Digital Days der OÖNachrichten statt. Anja Obermüller, sie ist bei Runtastic für das Marketing verantwortlich, hält einen Vortrag über „Data-driven retention rate optimisation“. „Hört sich komplizierter an, als es ist“, sagt die sympathische 26-Jährige, die gebürtig aus St. Peter kommt. In ihrem Vortrag spricht sie über Apps und wie man User trotz wachsendem App-Dschungel bindet. Dabei nennt sie konkrete Beispiele, wie sie auch Runtastic anwendet.

Obermüller arbeitet seit drei Jahren bei der Adidas-Training-App, zuvor studierte sie berufsbegleitend den Master-Studiengang „Digital Business-Management“ an der FH Oberösterreich.

Ein sportlicher Typ sei sie schon immer gewesen, sagt sie. Als Kind habe sie getanzt, später spielte sie Tennis. Mit elf Jahren trat sie der Damenfußballmannschaft in St. Peter bei. Weil sie ja nun in Linz wohne, sei sie zwar nicht mehr im Verein, kicke aber nach der Arbeit hobbymäßig gerne mit Kollegen, sagt sie. Natürlich nutze sie auch die Runtastic-App im Privatleben. „Mein Account ist schon viel älter, als ich hier arbeite“, sagt sie.

Ihre Eltern wohnen im Innviertel, mindestens einmal im Monat komme sie sie besuchen. Sie kehre immer wieder gerne heim, sagt Obermüller.

Die Digital Days finden am 23. und 24. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz statt. Tickets und Infos unter nachrichten.at/digitaldays.