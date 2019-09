Laufen für Maxi

Der Erlös soll nämlich an Maximilian Loiperdiner, Opfer eines schweren Verkehrsunfalls im Jahr 2016, gespendet werden. Dem damals 15-Jährigen musste nach einem Moped-Unglück der linke Unterschenkel amputiert werden. Durch das Laufen fand der Bub neuen Lebensmut, daher wollen ihn die Veranstalter beim Ankauf einer 12.000 Euro teuren Laufprothese unterstützen. Start und Ziel des Laufs am 22. September ist das Schloss Frauenstein in Mining. Anmeldungen sind unter www.dreischloesserlauf.at möglich.

