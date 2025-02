Lauda Air-Absturz in in Thailand: „Es war die größte Katastrophe der österreichischen Luftfahrt“

Am 26. Mai 1991 ereignete sich die größte Katastrophe in der österreichischen Luftfahrtsgeschichte: Eine Boeing 767-300 der Lauda Air stürzte um 23.17 Uhr Ortszeit, kurz nach dem Start in Bangkok, in den Urwald Westthailands. 223 Menschen an Bord – darunter 89 Personen aus Österreich – kamen ums Leben. Drei Gedenkstätten erinnern an den Absturz, deren Pflege teilweise Niki Lauda selbst finanziert hat.