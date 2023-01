Langjähriger Mehrnbacher Bürgermeister Peter Bahn verstorben

Peter Bahn war von 1991 bis 2015 freiheitlicher Bürgermeister in der Innviertler Gemeinde und von 2015 bis 2021 Landtagsabgeordneter, nach der letzten Wahl 2021 war Bahn weiterhin für die FPÖ Mehrnbach als Gemeindevorstand im Gemeindeamt aktiv. Für seine Verdienste und sein politisches Engagement wurde Bahn das silberne Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich verliehen. „Wir verlieren mit Peter Bahn einen Weggefährten, der eine große Lücke in der freiheitlichen Familie hinterlässt. Seiner Frau sowie den beiden Kindern und den Enkelkindern sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus“, so FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. DManfred Haimbuchner.

24 Jahre lange war Bahn Bürgermeister der Stadtrandgemeinde von Ried. Seine Erfahrungen in diesem Amt konnte der ehemalige Unteroffizier bei den Panzergrenadieren in Ried dann in Folge in der Landespolitik unter anderem als Kommunalsprecher des FPÖ-Landtagsklubs nutzen. Im Jahr 2005 übernahm Bahn das Amt des Bezirksparteiobmannes der FPÖ Ried. Bereits zuvor war er unter anderem an der Seite von Hans Achatz, Alois Pumberger und Josef Brunmair in der FPÖ-Bezirksgruppe als Bezirksparteiobmann-Stv. aktiv. Seit dem Jahr 1992 leitete er als Ortsparteiobmann bis zum Schluss die Geschicke der FPÖ Mehrnbach. Bahn war zudem Mitglied der Landesparteileitung der FPÖ Oberösterreich, als Bezirksparteiobmann in Folge des Landesparteivorstandes und als Landtagsabgeordneter war er Kraft Funktion Mitglied der Bundesparteileitung der FPÖ.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper