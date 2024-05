"Langfristige Lösung": Union Esternberg und Union St. Roman gründen Spielgemeinschaft

Noch läuft die aktuelle Unterhaus-Saison, im Sauwald wirft aber bereits die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus: Die Union Esternberg (Landesliga West) und die Union St. Roman (1. Klasse Nordwest) werden ab der Saison 2024/25 als Spielgemeinschaft in die Meisterschaft starten. Ein Modell, das im Bezirk und auch in Oberösterreich mittlerweile kein neuartiges mehr ist, soll auch im Sauwald den nachhaltigen Erfolg beider Vereine sicherstellen. Seit der Spielzeit 2022/23 wird in den Landesligen - wie bereits mehrmals berichtet - kein Reservebewerb mehr ausgespielt. Die Vereine haben die Wahl, entweder eine U18-Mannschaft oder eine 1b-Mannschaft in der 2. Klasse zu stellen. In der Praxis ist oftmals zweiteres die beliebtere Variante, die aber einige Klubs vor organisatorische und personelle Herausforderungen stellt. "'Daher gab es bei uns schon seit längerem die Überlegung, eine Spielgemeinschaft zu gründen. Der Betrieb einer zweiten Kampfmannschaft ist aus mehreren Gründen auf Dauer doch sehr aufwendig", sagt Franz Mauthner, Obmann der Union Esternberg.

Mit der Union St. Roman habe man nun einen "starken" Partner gefunden, mit dem man "auf Augenhöhe" eine erfolgreiche Zusammenarbeit starten will, so Mauthner. "Es kommen die zwei richtigen Vereine zur richtigen Zeit zusammen", sagt Konrad Grömmer, sportlicher Leiter in St. Roman. Beim aktuellen Tabellenzweiten der 1. Klasse Nordwest hatte man zuletzt auch mit Personalproblemen in der zweiten Mannschaft zu kämpfen. Diese sollen nun mit der vereinsübergreifenden, gemeinsamen Arbeit mit den "Sauwaldveilchen" behoben werden.

"Win-Win-Siutation"

Der grundlegende Plan der Vereine sieht vor, dass die Landesliga-Mannschaft nach wie vor in Esternberg trainiert, spielt und als "SPG Esternberg/St. Roman" in die Meisterschaft geht. Die zweite Mannschaft der Esternberger "wandert" nach St. Roman, wo die "SPG St. Roman/Esternberg 1b" mit einer Kampfmannschaft und einem Rerserveteam um Punkte spielen wird. Die Funktionäre versprechen sich durch die Kooperation eine "Win-Win-Situation": Einerseits sollen Talente, die auf kurz oder lang für das Esternberger Landesliga-Team in Frage kommen, in St. Roman eine geeignete Plattform zur Weiterentwicklung vorfinden. Andererseits wird damit der Kader der "Rominger" personell und qualitativ breiter aufgestellt.

Die Kooperation konzentriere sich bisweilen jedoch zunächt nur auf den Erwachsenenbereich, betonen Grömmer und Mauthner. Beide Vereine bleiben eigenständig, mit einem eigenen Vorstand, eigenen Statuten und einem eigenen Nachwuchs. "Das ist eine langfristige Lösung, die beiden Vereinen im dazu verhelfen soll, auch zukünftig im Erwachsenenbereich wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt Grömmer. Derzeit seien die beiden Sauwaldklubs breit aufgestellt und auch sportlich auf einem guten Weg. "Damit das auch in den kommenden Jahren weiterhin Bestand hat, waren wir uns gemeinsam mit St. Roman einig, dass dieser Schritt genau jetzt richtig und notwendig ist", erklärt Esternberg-Obmann Mauthner.

Ambitonierte Ziele

Sportlich steckt man sich für die neue Spielgemeinschaft ambitionierte Ziele. In der laufenden Spielzeit liegen die "Sauwaldveilchen" in der Landesliga West derzeit auf Platz zehn. Den Klassenerhalt konnte man nach einer schwachen Hinrunde (acht Punkte und Tabellenvorletzter) und einem darauf folgenden, starken Frühjahr (23 Punkte, elf Spiele in Folge ungeschlagen) kürzlich fixieren. "In der kommenden Saison soll sich das Landesliga-Team im Mittelfeld der Tabelle etablieren und auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben", sagt Mauthner.

Für die Mannschaft in der 1. Klasse gelte es, so Grömmer, an die bislang hervorragende, aktuelle Spielzeit anzuknüpfen. Derzeit befindet sich St. Roman sogar noch im Aufstiesgrennen in die Bezirksliga. Auf Tabellenführer Diersbach fehlt nur ein Punkt. "Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. In der Bezirksliga wäre dann natürlich der Klassenerhalt das Ziel, in der 1. Klasse die Top-5", sagt der "Rominger" Sportchef.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer