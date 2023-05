"Langfristig gesehen ist es mein Ziel, Trainer in der Bundesliga zu werden"

"Ich bin viel herumgekommen in der Fußballwelt", sagt Shahin Faridonpur. Seit vier Jahren wohnt er mit seiner Ehefrau in Ried im Innkreis, von hier aus will er in den kommenden Jahren seine Fußballkarriere als Trainer fortsetzen. Gespielt hat der 30-Jährige unter anderem in Deutschland, im Iran, in der Schweiz und in Österreich. In Luxemburg spielte der gebürtige Hannoveraner mit iranischen Wurzeln in der ersten Liga. Seit Herbst ist Faridonpur im Besitz der UEFA-B-Lizenz. Für ihn ist das erst der Anfang. Vor kurzem war der 30-Jährige für eine einwöchige Hospitation beim deutschen Spitzenverein RB Leipzig zu Gast. Der Kontakt kam über RB-Leipzig-Spieler Marcel Halstenberg zustande. "Marcel und ich sind seit unserer Jugend enge Freunde. Er hat das ermöglicht. Für mich war es einfach eine sensationelle Erfahrung. Wenn man mittendrin statt nur dabei ist und alle Abläufe genau mitkriegt, ist das ein tolles Gefühl", sagt Faridonpur über seine Erfahrungen bei dem Verein mit einem aktuellen Spieler-Marktwert (laut transfermarkt.at) von rund 487 Millionen Euro. "Ich wurde vom gesamten Trainerteam rund um Chefcoach Marco Rose und Co-Trainer Alexander Zickler vom ersten Moment so aufgenommen, als ob ich dazugehören würde. Ich war jeden Tag von 7.30 bis 19 Uhr auf der Anlage. Es ist wirklich beeindruckend, wie dort gearbeitet wird", sagt der Wahl-Rieder im OÖN-Gespräch.

Auf dem Trainingsplatz: Der 30-Jährige mit Co-Trainer Marco Kurth Bild: (RB Leipzig)

Derzeit sammelt der Immobilienmakler erste Erfahrungen als "spielender Co-Trainer" des bayerischen Unterhausvereins TuS Walburgskirchen. "Der Kontakt ist durch einen beruflichen Kunden, der in Walburgskirchen Präsident ist, zustande gekommen. Ich helfe dort bis zum Saisonende aus", sagt Faridonpur.

Im Sommer wird der Deutsche seine Fußballschuhe voraussichtlich an den Nagel hängen. "Ich muss niemandem mehr etwas beweisen und möchte als Trainer durchstarten. Ein Verein, beispielsweise in der Oberösterreich-Liga, wäre reizvoll", sagt der 30-Jährige, der für seine Zukunft aber weitaus größere Ziele verfolgt: "Mein Ziel ist es, Trainer in der Bundesliga zu werden."

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif