Lange Nacht des Weines in Braunau

Am 19. Oktober bieten sieben Gastronomen ab 18 Uhr eine Verkostungstour durch die Innenstadt. In der Bier- und Weinbar Schluckerl der Familie Kern erwartet die Gäste erstklassiger Wein aus dem niederösterreichischen Traisental. Winzer Krems – Sandgrube 13, ist in der Gugg-Lounge zu Gast.

In der Kellergasse kann man sowohl in der kost.bar Vinothek & Weinbar als auch im Café zeit.los Station machen. Österreichische Weine stehen bereit. Das "kinski" hat Paris als Thema gewählt. Unter dem Motto "Italien trifft Österreich" gibt das Café Graf von Matera seinen Einstand bei der Langen Nacht des Weines. Der Neukirchner Diplomsommelier Franz Dafner jun. stellt Weine aus seiner Kellervinothek vor. Auch das Restaurant Tafelspitz & Nudelkuchl legt sich bei der Weinnacht ins Zeug.