Lange Nacht der Kirchen mit Firmung in Kirchheim

Die Rieder Stadtpfarrkirche ist am Freitag, 24. Mai, Raum der Begegnung für elf Rieder Chöre, für Sänger und Sängerinnen zwischen zehn und 80 Jahren. Bei der "Langen Nacht der Chöre" im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen" wird ein Programm vom Musical über alte und neue Volkslieder, englische Popsongs, Seemannslieder bis zu sakralen Liedern geboten.

Das Programm beginnt um 19 Uhr mit den Jugendchören. Jeder Chor singt drei Lieder aus seinem Repertoire, dann wird gewechselt. Zum Abschluss (zirka 22 Uhr) wird von allen Teilnehmern gemeinsam "Locus iste" von Anton Bruckner gesungen. Veranstalter ist der Konzertverein Musica Sacra.

In Kirchheim/I. beginnt die "Lange Nacht der Kirchen und Firmung" am Freitag, 24. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr mit einer Kirchenaktion für Kinder und Erwachsene von sechs bis 99 Jahren (Konsulentin Maria Jöchtl-Hartinger). Um 18 Uhr Aufstellung zum Festzug, um 18.30 Uhr Firmung mit Regens Johann Hintermaier, Pater Wolfgang Kaulfus sowie der Chorgemeinschaft Kirchheim. Um 20.30 Uhr spielt Simon Gerner an der Orgel, um 21 Uhr "Stein auf Stein – Lebendige Baugeschichte" mit Konsulent Hans Hartl, ab 22 Uhr Tonspektakel unterm Kirchendach.