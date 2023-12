Landwirtschaftsschule Otterbach wird weiter ausgebaut

Die landwirtschaftliche Fachschule in Otterbach wurde 1909 gegründet.

Kontinuierlich steigende Schülerzahlen hätten diesen Schritt notwendig gemacht, sind sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (beide VP) einig. 264.000 investiert das Land Oberösterreich in den Ausbau der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule (LWBFS) Otterbach (Gemeinde Sankt Florian am Inn). Das gaben Stelzer und Langer-Weninger kürzlich in einer Aussendung bekannt.

Die praxisorientierte Schule mit Schwerpunkt auf die Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf erarbeitet, insbesondere im Ausbildungsschwerpunkt "Rinderhaltung". Neben einer praxisnahen Ausbildung werden die Schülerinnen und Schüler aber auch in den Bereichen Pflanzenbau, Waldwirtschaft und Landmaschinen-Einsatz unterrichtet. Ein Konzept, das in den vergangenen Jahren sehr gut ankam und nun bauliche Erweiterungen als Konsequenz ergab. Im Jahr 2006 wurde die letzte Generalsanierung abgeschlossen. "Das Platzangebot hat für die aktuelle Schülerzahl aber einfach nicht mehr ausgereicht", sagt Landesrätin Langer-Weninger.

Daher erhält die Schule nun zwei weitere Gruppenräume, die an das Bestandsgebäude angebaut werden. Mit dieser Investition setze man ein klares Signal für die Stärkung der regionalen Landwirtschaft und die Förderung des praxisnahen Lernens, so Landeshauptmann Stelzer.

