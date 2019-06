"Aufs Volksfest gehen" ist für die überwiegende Mehrheit der Innviertler selbstverständlich. Aber auch aus dem restlichen Österreich und Bayern kommen zu diesem alle zwei Jahre stattfindenden Herbstfest Tausende in die Messestadt.

Seit nunmehr hundertfünfzig Jahren ist das einstige Volksfest und die jetzige Messe Ried auf drei Hauptsäulen aufgebaut. Die Landwirtschaft mit allen dazugehörenden Facetten, die Messe vom besten Krauthobel bis zu den aktuellsten Shoppingtrends, und das Volksfest mit Bierzelt, Weinhalle und nicht nur Kinderaugen strahlen lassendem Vergnügungspark. Das alles terminlich zweigeteilt, das Rieder Volksfest – bei freien Eintritt – von 29. August bis 1. sowie 4. bis 8. September und die ausschließlich von 4. bis 8. September stattfindende Internationale Landwirtschafts- und Herbstmesse.

"2019 präsentiert sich Ried wieder einmal als Schaufenster für so gut wie alle Bereiche der Landwirtschaft und Ernährung", sagt der seit 15 Jahren im Amt befindliche Messedirektor Helmut Slezak. "Und das mit der heuer einzigen großen Landwirtschaftsmesse in ganz Österreich", ergänzt ein zufriedener Messepräsident Alfred Frauscher. In der Arena des Fleckviehzuchtverbandes Inn/Hausruckviertel (FIH) finden nicht nur die besten Zuchtpräsentationen Österreichs statt, bei der heuer zum zehnten Mal abgehaltenen Bundesfleischrinderschau gibt es gar eine noch nie da gewesene Zahl an ausgestellten Rinderrassen zu bestaunen.

"Vor 125 Jahren wurde der erste Fleckviehzuchtverband Österreichs in Ried gegründet. In all den Jahren war die Rieder Messe für Rinderzüchter ideale Plattform für die Präsentation ihrer Leistungen, ein Anziehungspunkt für alle Besucher", streut FIH-Geschäftsführer Josef Miesenberger den Messeverantwortlichen Rosen. Jedoch: "Es geht bei der heurigen Messe nicht nur darum, was in 125 Jahren gewesen ist, sondern vor allem, was sein wird."

Es geht auch wieder rund

Die zweite Messesäule, von Projektleiterin Lisa Frauscher treffend mit "alles, was du willst" umschrieben, soll sich als "erlebnisreiche Einkaufsmesse für die ganze Familie" entpuppen. Ernährung, Bauen, Wohnen und Garten, Werkzeuge und Maschinen, die Themenwelt "Erlebnis Innviertel" sowie die Sonderschau Chili und Hanf sind nur einige Schwerpunkte, die unter dem Dachbegriff "Herbstmesse" abgehandelt werden. Seit jeher geht es auf der Rieder Messe auch rund. Dafür sorgt der Vergnügungspark des Volksfestes. Auf einer Fläche von rund 22.000 Quadratmetern reihen sich klassische Imbissstände an Spielbuden, "Schiass ma amoi?"-Schießstände und "Chips an der Kasse"-Fahrgeschäfte. Im Bierzelt unterhalten verschiedene Musikgruppen. Zum Vormerken: Am Sonntag, 1. September, spielen "d’Hoamatlandla" ab 11 Uhr zu einem traditionellen Innviertler Frühschoppen auf.