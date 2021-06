Große Bilderrahmen mitten in der Landschaft werden aufmerksamen Autofahrern im Bezirk Braunau bestimmt schon ins Auge gefallen sein. Die Jungbauernschaft will mit dieser Aktion den Blick auf die Leistungen der Landwirtschaft lenken. "Mit unserem Bilderrahmen wollen wir Bewusstsein schaffen, dass die Bäuerinnen und Bauern mit ihrer täglichen Arbeit unsere Kulturlandschaft zu dem machen, was sie ist", sagt Claudia Knieger, Braunaus Bezirksobfrau der Jungbauern.