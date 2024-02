Landwirtin (47) bei Forstunfall in Munderfing schwer verletzt

Erneut kam es am Freitag in Oberösterreich zu einem schweren Forstunfall: Eine 47-jährige Innviertlerin zog sich bei Arbeiten auf ihrem eigenen Grundstück im Kobernaußerwald schwere Verletzungen zu. Die Landwirtin war mit dem Entästen von bereits gefällten Bäumen beschäftigt und arbeitete dazu mit einer Motorsäge. Gegen 14:30 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall: Die Frau rutsche im unwegsamen Gelände aus und stürzte so unglücklich, dass sich die laufende Motorsäge in ihren linken Unterarm schnitt.

Per Traktor zum nächsten Wirtshaus

Durch Schreie gelang es der Verletzten, ihren Ehemann auf sich aufmerksam zu machen. Er leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Um die Arbeiten der Rettungskräfte zu erleichtern, brachte er seine Frau per Traktor zu einem etwa 500 Meter entfernten Gasthaus, wo der Rettungshubschrauber leichter landen konnte. Die Frau wurde medizinisch versorgt und dann per Helikopter "Europa 3" in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Serie schwerer Forstunfälle

Erst am Dienstag hatte ein Forstunfall in Oberösterreich ein Todesopfer gefordert: Bei Arbeiten in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck) verunglückte ein 67-jähriger Einheimischer mit einem Raupenbagger tödlich. Es war bereits der dritte tödliche Unfall bei Waldarbeiten in Oberösterreich im Februar.

In der Vorwoche war es in Oberösterreich binnen zweier Tage zu zwei tödlichen Forstunfällen gekommen: Am Dienstag starb ein 75-Jähriger in Rainbach (Bezirk Freistadt) bei Arbeiten im Wald, tags darauf verunglückte ein 46-Jähriger im Gemeindegebiet von Innerschwand am Mondsee tödlich.

In Munderfing (Bezirk Braunau) starb Anfang Jänner ein 53-Jähriger bei Forstarbeiten. Der Landwirt und zweifache Familienvater war von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. In der Ortschaft herrschte große Trauer.

