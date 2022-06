Landwirt stürzte mit Hubmast ab - schwer verletzt

Der Mann wollte an den Stalltoren des Bauernhofes Reparaturen vornehmen. Er ließ sich dafür von einem Bekannten mit einem Radlader, an dem ein zusätzlicher Hubmast und eine Schaufel montiert waren, hochheben. In einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern reparierte er eine Führungsschiene. Beim Herablassen geschah jedoch das Unglück: Der Hubmast samt Schaufel löste sich und der Mann stürzte auf den Betonboden. Dabei wurden beide Unterbeine des Mannes unter der Radladerschaufel eingeklemmt, wie die Polizei berichtete.

Der Bekannte des Verunglückten alarmierte sofort die Rettung und leistete Erste Hilfe. Der schwer Verletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen werden.