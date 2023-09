Landjugend-Ortsgruppen spendeten 12.755 Euro an die Kinderkrebshilfe

BEZIRK SCHäRDING. Die heurige Agrar- und Genussolympiade wurde im Rahmen des Sauwalderdäpfelkirtags in St. Aegidi ausgetragen. 40 Jugendliche der Landjugend des Bezirks Schärding stellten sich verschiedensten Aufgaben in den Themenbereichen Agrar und Genuss. In Teams mit je zwei Mitgliedern mussten verschiedene Stationen gemeistert werden. Der Sieg bei der Genussolympiade ging an das Team 3 der LJ Andorf, gefolgt vor der LJ St. Florian 1 und der LJ Andorf 2. Im Agrarbewerb hatte die LJ Altschwendt 1 vor der LJ Sankt Florian und der LJ Altschwendt 2 die Nase vorne. Diese sechs Teams werden die Landjugend des Bezirks Schärding beim Landesbewerb im Rahmen der Rieder Messe vertreten.

Spendenscheck-Übergabe

Das Jahresthema der Landjugend Schärding lautet heuer "Wunderwuzzi Erdapfel – regional, einfach genial". Der Projektwettbewerb bestand darin, dass die Ortsgruppen des Bezirks selbstständig Erdäpfel anbauten, pflegten, ernteten und vermarkteten.

Der Reinerlös der selbst erzeugten Erdäpfel sowie freiwillige Spenden der Landjugend-Ortsgruppen des Bezirkes Schärding wurden gesammelt und im Zuge des Sauwalderdäpfelkirtags in St. Aegidi gemeinsam an die Kinderkrebshilfe Oberösterreich übergeben. Die beeindruckende Spendensumme: 12.755 Euro.

