Landesweit erste Volksschulklasse mit sportlichem Schwerpunkt in Neuhofen

Erstmals in Oberösterreich wird an der Volksschule Neuhofen im Innkreis ab dem Schuljahr 2022/23 eine eigene Sportschwerpunktklasse geführt: In Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion könne das in den vergangenen Monaten ausgearbeitete Konzept ab Herbst in die Praxis umgesetzt werden, so Manuela Gross, Direktorin der Volksschule Neuhofen.

Der Zuspruch im Vorfeld sei groß, auch durch die Gemeinde als Schulerhalter. "Spaß an Bewegung sowie Koordination, Geschicklichkeit, Bewegungsabläufe und Mannschaftsgeist sind wichtige Grundlagen für ein gesundes und ausgeglichenes Aufwachsen", so Bürgermeister Johann Augustin. Im Zuge der Schulautonomie wurde der Lehrplan adaptiert, die Anzahl der Turnstunden wurde erhöht, und es sind Kooperationen mit verschiedenen Sport-Dachverbänden vereinbart.

Bewegungsmangel durch Corona

"Neue Ideen auch wirklich in die Praxis umsetzen zu können, ist nur mit einem sehr engagierten Team an der Seite möglich", so Direktorin Manuela Gross. Bewegung sei ein Grundbedürfnis für Kinder, nebenbei werde die körperliche, motorische, psychosoziale und geistige Entwicklung gefördert.

Die Coronapandemie samt Lockdowns habe in vielen Fällen zu Bewegungsmangel geführt – gepaart mit der Frage, wie man dies in der Volksschule kompensieren könne. "Wir haben uns an unserer Schule schon seit längerem zum Ziel gesetzt, dass Lernen mit mehr Bewegung in den Schulalltag integriert und dort verankert sein muss. Besonders im Unterrichtsfach Bewegung und Sport sind in den vergangenen Jahren deutliche Rückstände zu erkennen", so die Direktorin. Bewegungsabläufe, wie man sie z.B. bei einer Rolle vorwärts, beim Klettern, beim Werfen und Fangen benötigt, seien oft nur noch unzureichend vorhanden. "Dies wurde auch von Kollegen aus Sportmittelschulen bestätigt."

An der Volksschule Neuhofen habe sich die Idee entwickelt, die Bewegungsanlässe auszubauen und eine Klasse mit sportlichem Schwerpunkt einzuführen. Wichtig sei aber, festzuhalten, dass diese Klasse nicht mit einer Leistungssportklasse, wie man sie aus höheren Schulen kennt, verglichen werden dürfe. In der Sportschwerpunktklasse der VS Neuhofen müsse jedes Kind seinen Platz haben dürfen, unabhängig davon, welche sportlichen Voraussetzungen es mit sich bringt.

Schulung der Motorik

Der Fokus liege auf dem Fördern der sportlichen Basisfähigkeiten und Grundfertigkeiten, dem Kindesalter entsprechend. Die Schulung grundlegender Motorik und koordinativer Fähigkeiten, der Ausbau der Kondition und die Kräftigung der Muskulatur stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie das Erlernen von Sportspielen und das Kennenlernen verschiedener Sportarten, so die Schule.

Die Koordination mit Sportvereinen ist bereits angelaufen: Mit den Volleyballern des UVC Ried haben alle Klassen regelmäßig die Gelegenheit, mit verschiedensten Bällen Ballgefühl zu entwickeln. Seit Februar findet unter dem Titel "Kinder gesund bewegen 2.0" eine Turnstunde mit einem externen Bewegungscoach statt.

Bei der Aktion "Ugotchi" können die Kinder in den Bereichen Sport, Ernährung, Achtsamkeit und "Simply Strong Übungen" Punkte sammeln. Nebenbei beteiligen sich alle an "The Daily Mile", einem sozialen und körperlichen Projekt, bei dem Kinder in ihrem eigenen Tempo an der frischen Luft laufen.