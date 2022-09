Es ist eine Premiere in Oberösterreich: Landesweit beginnt die Berufsausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) erstmals in Braunau. Umgesetzt wird diese vom TAU-Kolleg gemeinsam mit Teams aus den Krankenhäusern St. Josef Braunau und Barmherzige Schwestern Ried. 25 Ausbildungsplätze stehen ab dem 1. Dezember für die dreijährige Ausbildung zur Verfügung. Aber was ist eine Operationstechnische Assistenz überhaupt? Es handelt sich um einen nichtärztlichen Beruf für den Operationsbereich.