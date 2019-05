Landesliga West: Veilchen sind noch nicht gerettet

"Einen Punkt hätten wir uns auf jeden Fall verdient gehabt", trauerte Esternbergs Sportlicher Leiter Norbert Beham nach den zwei liegengelassenen Zählern gegen Ostermiething in der Vorwoche dem nächsten unglücklichen Punkteverlust in Schalchen nach. Abgesehen von der Anfangsviertelstunde präsentierten sich die Sauwaldveilchen in der Partie zumindest ebenbürtig, ein leichtsinniger Fehler im Spielaufbau kostete am Ende aber den so wichtigen Punktgewinn. Zwei Runden vor dem Saisonende steht die Union Esternberg zwar weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz, mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenvorletzten ist man aber auch vor dem Direktabstieg noch nicht sicher.

Entscheidung in Altheim

Am Freitagabend (19.30 Uhr) kommt es nun zum direkten Duell mit dem Tabellenvorletzten aus Altheim, bei dem es somit bereits zu einer Entscheidung kommen könnte. "Maßgeblich wird sein, wer das Spiel mehr annimmt und mehr Willen zeigt", erwartet Norbert Beham dabei ein sehr umkämpftes Derby.

Nachdem in der Vorwoche gegen Schwanenstadt der erste volle Erfolg unter Interimstrainer Rainer Klaffenböck gelungen war, legten die Andorfer in Braunau gleich den nächsten Sieg nach. Torhüter Manuel Oberauer ließ auch im dritten Spiel in Folge keinen Gegentreffer zu, womit die seit Wochen ersatzgeschwächten Andorfer wieder auf den dritten Rang vorrücken konnten.

In der nächsten Runde könnte es nun bereits zu einer vorzeitigen Titelentscheidung kommen: Während Spitzenreiter Mondsee bei drei Punkten Vorsprung am Samstag (17 Uhr) mit Vorchdorf einen vermeintlich leichten Gegner vor sich hat, empfängt Andorf zeitgleich den Tabellenzweiten aus Friedburg. Bei einem vollen Erfolg gegen Vorchdorf und einer Punkteteilung im anderen Duell wäre der Union Mondsee der Titel bereits eine Runde vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Braunaus Torhüter Stefan Bernbacher als Turm in der Schlacht. Dennoch blieb Andorf im Grenzlandstadion Sieger. Bild: HCH-Fotopress

"Die erste Halbzeit war die wohl beste, seitdem ich hier Trainer bin", so Schärdings Coach Bernhard Straif nach der Partie gegen Pettenbach. Nachdem die Schärdinger aber kein Kapital daraus schlagen konnten, bot sich den Zusehern im zweiten Abschnitt ein anderes Bild. "Wir waren nach der Pause zu gierig und verloren etwas die Disziplin", zog der SK-Trainer Resümee. So kassierten die Barockstädter sogar in Überzahl nach einem Konterangriff das 1:2, ehe durch einen Handelfmeter immerhin noch der späte Ausgleich gelang. Der SK fiel somit auf den vierten Rang zurück und muss sich wohl aus dem Titelkampf verabschieden. Ein Platz unter den ersten drei bleibt aber als Ziel, wozu am Freitagabend (19.30 Uhr) auswärts in Bad Wimsbach ein Sieg folgen soll, ehe man in der letzten Runde zuhause noch den Titelanwärter aus Mondsee empfängt.

Spielberichte: Landesliga West

Braunau – Andorf 0:1 (0:1)

Andorf benötigte zwar etwas Zeit um ins Spiel zu finden, übernahm mit Fortdauer aber immer mehr das Kommando. Nachdem zunächst Chancen noch ungenutzt blieben, war es kurz vor der Pause Lukas Zikeli, der per sehenswertem Distanzschuss zur Führung traf. Ein weiterer Treffer wollte zwar nicht mehr gelingen, am Ende blieb es aber beim verdienten Auswärtserfolg der Andorfer.

SK Schärding – Pettenbach 2:2 (1:1)

Trotz klarer Überlegenheit und toller Chancen der Schärdinger gingen die Gäste überraschend in Führung, der Ausgleich durch einen Spitzer-Elfmeter folgte aber postwendend. Im zweiten Abschnitt war Pettenbach dann stärker, nach der erneuten Gäste-Führung gab es in Minute 94 jedoch abermals einen Strafstoß, den diesmal Dominic Bauer zum glücklichen 2:2-Endstand verwertete.

Schalchen – Esternberg 1:0 (0:0)

Schalchen dominierte die Anfangsviertelstunde und hatte bei einem Stangenschuss Pech, danach war aber auch die Union Esternberg gut in der Partie und fand die eine oder andere Möglichkeit vor. Als es bereits nach einem leistungsgerechten und torlosen Unentschieden roch, bestrafte Schalchens Dragalina in Minute 88 noch einen Fehler im gegnerischen Spielaufbau und traf zum 1:0-Endstand. Aichinger hatte zu Dragos Dragalina geflankt, dem von der Strafraumgrenze weg der entscheidende Treffer für den Tabellenfünften gelang.