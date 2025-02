Vorbereitungen für Landesgartenschau in Schärding gehen in die Finalphase

In knapp zwei Monaten ist es soweit, dann erblüht die Schärdinger Innenstadt. Nach einer Anlaufzeit von mehr als zwei Jahren gehen die Vorbereitungen für Andrea Berghammer, Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH, und ihr Team in die finale Phase. Am Freitag, 25. April, wird die Landesgartenschau unter dem Motto "INNsGRÜN" offiziell eröffnet.

Das Gartenschaugelände nimmt mittlerweile Form an, die Vorfreude darüber, dass die große Fläche rund um die Schärdinger Innenstadt schon bald in einer vollen Blumen- und Farbenpracht erblühen wird, ist bei den Verantwortlichen groß. "Dank der engagierten und professionellen Arbeit aller Beteiligten sind wir bei der Fertigstellung des Geländes voll im Zeitplan. Das gibt uns ein sehr gutes Gefühl", sagt Berghammer.

Denn zu tun gibt es noch einiges. Insbesondere bei der Bepflanzung wird es in den kommenden Wochen noch zu intensiven Arbeiten kommen. Bereits im Herbst wurden 92.000 Blumenzwiebeln und mehr als 12.000 Stauden gesetzt, bis Mitte März folgen noch rund 70.000 Frühlingspflanzen. Zudem wurde laut Berghammer der Großteil der mehr als 600 Bäume und Gehölze bereits gepflanzt. Im vollen Gang sind auch die Infrastrukturarbeiten rund um das Gelände. Vor zwei Wochen wurde beispielsweise mit den Bauarbeiten für 400 temporäre Parkplätze im Grüntal begonnen. Im Bereich des TGZ wurde bereits der Festplatz errichtet. In der Nachnutzung werden dadurch mehr als 100 zusätzliche Pkw-Stellplätze in Schärding zur Verfügung stehen.

Landesgartenschau-Geschäftsführerin Andrea Berghammer Bild: vabe

Mehr als 600 Veranstaltungen

Die Nachhaltigkeit für Schärding und die Einbindung der Bevölkerung ist den Vertretern der Landesgartenschau ein besonderes Anliegen. Beim letzten von insgesamt drei Geländerundgängen informierte Berghammer mit ihrem Team über die aktuellen Fortschritte und die finalen Maßnahmen vor der Eröffnung. Mehr als 80 Teilnehmer waren mit von der Partie. "Das Angebot der Rundgänge wurde immer sehr gut angenommen", sagt Berghammer. "Einerseits war es unser Ziel, zu informieren. Andererseits haben wir aber auch von der Bevölkerung immer wieder Hinweise bekommen, wo wir nach Möglichkeit im Gelände noch justieren können. Die gemeinsamen Spaziergänge waren daher für alle Beteiligten eine wertvolle Austauschsmöglichkeit."

Wie bereits berichtet, werden die Besucher der Landesgartenschau nicht nur neun professionell gestaltete Themengärten erwarten, sondern auch viele weitere Attraktionen. Dazu zählen laut Berghammer vor allem der 1000 Quadratmeter große Spielplatz sowie ein Wasserspielplatz, der für die kleinen Gäste ein Highlight der Gartenschau werden soll. Höhepunkte beinhalten auch die mehr als 600 Veranstaltungen, die im Laufe der Landesgartenschau über die Bühne gehen werden. "Unsere Gäste erwartet ein buntes Eventprogramm mit Vorträgen, Workshops, Lesungen, Musikveranstaltungen oder Tanzvorführungen", sagt Berghammer. Dabei werden beispielsweise auch lokale Musikvereine vor den Vorhang geholt.

"Unvergessliches Großereignis"

Generell sei die Zusammenarbeit mit allen wesentlichen regionalen Partnern von einer offenen Kommunikation und kurzen Abstimmungswegen geprägt, so die Landesgartenschau-Geschäftsführerin. "Die Zusammenarbeit zeichnet sich durch unser gemeinsames Ziel aus, ein beeindruckendes und unvergessliches Großereignis für Schärding, den Bezirk und alle Besucher zu schaffen." Insgesamt werden bei der Landesgartenschau, die bis zum 5. Oktober läuft, 300.000 Gäste erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.