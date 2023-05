Landesgartenschauen locken in die "Nachbarschaft"

Während die Planungen zur Landesgartenschau 2025 in Schärding für ein elf Hektar großes Gelände im Bereich Schlosspark, Grüntal und Innlände laufen, können alle Gartenfreunde schon heuer von 17. Juni bis 24. September die Landesschau "Gartenzeit" in Wolfsegg genießen.

Auf einem rund zehn Hektar großen Gelände, das die Orte Wolfsegg und Kohlgrube verbindet, locken Blumenbeetanlagen, Themengärten, Wege, Parks, Spielplätze und Ausschankbereiche. 26.000 Blumen sollen erblühen, Details auf www.gartenzeit-wolfsegg.at. Über die Grenze lockt heuer ab 25. Mai die große bayerische Landesgartenschau in Freyung im Bayerischen Wald, wo der Geyersberg auf rund 800 Metern Seehöhe bis 3. Oktober in Szene gesetzt wird. Ein Waldsteig umfasst das Areal, entlang eines Wiesensteigs finden sich Themengärten mit Tausenden Blumen und Sträuchern. Vereine und Profis lassen in verschiedene Gartenthemenwelten eintauchen, dazu gibt es Streuobstwiesen und Waldgärten. 14-tägig wechseln sich im Bereich Burgberg spezielle Blumenschauen ab.

Neben Gastronomie gibt es auch eine "Junge Gartenschau" mit Programm für Kinder und Jugendliche, Mitmachstationen sollen die Schätze der Natur erforschbar und erlebbar machen. Details zu bayerischen Landesgartenschau finden sich auf www.lgs2023.de.

