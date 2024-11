Landesgartenschau bringt in Schärding 400 Events, Dauerkarten mit Aktionen

Bisher waren im Vorverkauf nur Dauerkarten vor Ort im Schärdinger Gartenschau-Büro erhältlich – davon wurden seit Oktober bereits mehr als 1000 Stück verkauft, so die Organisatoren.

Via www.innsgruen.at können Tickets ab sofort auch online gekauft werden. Zusätzlich zu den Dauerkarten sind nun Tageskarten erhältlich. Online gekaufte Karten sind als digitale Tickets gültig, jedoch können Dauerkarten im Gartenschaubüro im Schärdinger Schlosshof 3 in eine Karte im Scheckkartenformat eingetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft bis einschließlich Jänner, die Dauerkarte für Erwachsene ist im Vorverkauf um 66 Euro zu haben. Mit dieser Variante eröffnen sich viele Vorteile, so die Organisatoren: vom Gutscheinheft über schnelleren Zugang zum Gelände bis hin zu 400 Events an den 164 Tagen der Landesgartenschau.

Das Gartenschaugelände werde sich im Jahreswandel zeigen. Die Veranstaltungspalette reiche von informativen Vorträgen über Musik- und Kulturveranstaltungen bis hin zu Workshops. Als besonderer Bonus angekündigt: Inhaber der Innsgrün-Dauerkarte erhalten jeweils einen kostenlosen Tageseintritt in "Die Garten Tulln" in Niederösterreich und in die bayerische Landesgartenschau Furth im Wald 2025. Zu jeder Dauerkarte für Schärding erhält man außerdem gratis ein Gutscheinheft mit Rabatten und Angeboten: regionale Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Handel und Tourismus legen sich mit exklusiven Aktionen ins Zeug, so die Organisatoren.

Mit der Dauerkarte erlebe man sowohl die "erste frische Frühlingsblüte als auch das prächtige Farbenspiel des Sommerflors und die warmen Töne der Herbstpflanzung". Jede Jahreszeit biete eine eigene florale Besonderheit.

Von Schlosspark bis Grüntal

Die Landesgartenschau 2025 in Schärding erstreckt sich über 110.000 Quadratmeter. Umfasst sind der historische Schlosspark, die Orangerie, Teile des Kurparks, die romantische Innlände sowie das neu gestaltete Grüntal.

Angekündigt sind durch Fachleute angelegte Themengärten und Kunstobjekte zum Thema Garten und Natur. Dass die Digitalisierung auch im Garten Einzug hält, sollen unter anderem Sensorik-Hochbeete zeigen.

Familien können sich auf einen Wasserspielplatz, einen Wiesenspielplatz und Kinderprogramm mit Mitmach-Aktionen freuen. Dazu gibt es Bio-Gastronomie sowie Führungen zu Geländebesonderheiten, Fachthemen und spezielle Kinder-Rundgänge.

Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger: "Der Start des Online-Ticketverkaufs bringt uns einen Schritt näher zur Landesgartenschau in Schärding. Diese wird ein Fest der Farben und ein Erlebnis für alle Sinne."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.