Landesfeuerwehrbewerb in Aspach: "Anfeuern, mitfiebern, motivieren"

Die Vorfreude bei den Beteiligten ist regelrecht spürbar: Morgen, Freitag, 7. Juli, 13 Uhr, wird der Landesfeuerwehrbewerb 2023 offiziell eröffnet. Heuer zeigen Tausende Feuerwehrkameraden aus dem ganzen Land ihr Können in Aspach, genauer gesagt in der idyllischen Umgebung des Badesees in Wildenau. Zahlreiche Hände und Köpfe haben diesen Bewerb in den vergangenen Monaten vorbereitet, um dem traditionellen Landesfeuerwehrbewerb eine würdige Bühne gestalten zu können.

Besonders aktiv waren die Feuerwehren Aspach, Migelsbach, Wasserdobl und Wildenau. Die Bewerbsgruppen sollen schließlich ideale Voraussetzungen vorfinden. "Eine wesentliche Rolle spielen die Zuschauer, Gäste und Anfeuerer. Sie sind genauso wichtig, wie bei allen anderen Spitzensportarten auch", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser.

Publikum ist also ausdrücklich erwünscht! Die Bewerbsgruppen geben ihr Bestes, kämpfen um jede Sekunde. "Sie trainieren hart und zeitintensiv, teilweise ein ganzes Jahr. Daher mitfiebern, Daumen drücken und motivieren!" Eröffnet wird der Bewerb morgen, Freitag, 13 Uhr. Die ersten Bewerbe der Aktiv- und Jugendgruppen starten ab 13.30 Uhr. Samstagfrüh, bereits ab 6.30 Uhr bzw. sieben Uhr, geht der Bewerb weiter. Kein Wunder, bei so viel Andrang: Alleine bei den Aktiven sind mehr als 1000 Starts angemeldet.

Besonders beliebt sind die Parallelstarts, bei denen die besten Gruppen gegeneinander antreten. Am Samstag, ab 9 Uhr, gibt es den ersten Parallestart in Silber, ab 13 Uhr treten die Damen in Bronze an, ab 13.15 Uhr die restlichen Gruppen.

Auch ein Festzelt lockt: Tagsüber spielen die Trattnachtaler, am Freitagabend die Band "Guat Drauf". Zudem gibt es eine Fanmeile mit vielen Ausstellern.

Die besten Gruppen des Bezirksbewerbs

144 Jugend- und 134 Aktiv-Bewerbsgruppen traten beim diesjährigen Feuerwehrbezirksbewerb, heuer in Uttendorf, an. Der Bezirksbewerb gilt als Generalprobe für den Landesbewerb, der morgen in Aspach über die Bühne geht.

Top-3 Ergebnisse Feuerwehrleistungsbewerb:

Bezirksliga A Bronze: Tarsdorf 1, Lengau 1, Außerleiten 1;

1. Klasse A Bronze: St. Peter 1, Pfendhub 1, Thannstraß 2;

2. Klasse A Bronze: Frauschereck 2, Stallhofen 2, Tarsdorf 2;

Bezirksliga A Silber: Fraham/BR 1; Stallhofen 1, St. Johann 1;

1. Klasse A Silber: Pfendhub 1, Mitternberg 1, Munderfing 1;

2. Klasse A Silber: Wildenau 1; Schwand 2, Stallhofen 2;

Die besten Jugendgruppen:

Bronze: Lochen 1 (Bezirksliga), Moosbach 1 (1. Klasse), Neukirchen 1 (2. Klasse);

Silber: Burgkirchen 1 (Bezirksliga), Thannstraß 1 (1. Klasse), Feldkirchen 1 (2. Klasse);

