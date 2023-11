Lambrechtner Erfolgscoach geht in die Landesliga

Während sein Team im Frühjahr also um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen wird, hat Parzermair bereits jetzt den Wechsel nach oben vollzogen. Der Andorfer wird Trainer beim SV Grieskirchen, wo man sich nach mehr als drei Jahren vom Zeller Reinhard Furthner getrennt hat. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, so Parzermair. Aber: "Grieskirchen ist eine Topadresse und es hat mich gereizt, diese Herausforderung anzunehmen. Mir war klar, dass ich diesen Schritt früher oder später machen möchte", sagt Parzermair.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer