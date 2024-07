Lambrechten gegen Esternberg: Wer behält einen kühleren Kopf?

Wenn heute um 18 Uhr das Endspiel des 33. Innviertler Fußballcups zwischen dem SV Lambrechten und der Union Esternberg angepfiffen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Thermometer immer noch Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke anzeigen wird.

So oder so: Extra "heiß gemacht" müssen die Kicker der beiden Finalteilnehmer wohl nicht mehr werden, zu viel steht heute auf dem Spiel. Während sich der SVL vor heimischem Publikum erstmals in der 65-jährigen Cupgeschichte den Titel holen möchte, könnten die "Sauwaldveilchen" aus Esternberg zum alleinigen Rekordsieger werden. Bislang teilt man sich diesen Titel noch mit dem SK Altheim, beide Vereine konnten den Cup fünf Mal gewinnen.

"Nach 15 Jahren wollen wir den Cup wieder nach Esternberg holen", gibt Sportchef Klaus Goldberger die Marschrichtung für den Landesligisten vor. Gegen den Bezirksligisten erwarte er aber ein Spiel "auf Augenhöhe".

Ähnlich sieht auch Lambrechten-Coach Gerhard Obermair die Ausgangslage vor dem heutigen Endspiel. "Wenn man sich die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren ansieht, wäre ein Titelgewinn heute eine Krönung und der Lohn für die harte und erfolgreiche Arbeit."

