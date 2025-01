Lagerhaus-Spitze: "Herausforderung ist groß, aber wir sind optimistisch"

An 44 Standorten in Oberösterreich wird ein Lagerhaus betrieben

Seit einem Jahr steht mit Helmut Barth (53) ein neuer Geschäftsführer an der Spitze des Lagerhauses Innviertel-Traunviertel-Urfahr. Das größte Lagerhaus in Oberösterreich hat seit Ende August auch einen neuen Obmann: Franz Schachinger (49). Der Landwirt und Vizebürgermeister (ÖVP) aus Aspach vertritt die Interessen der rund 7000 Mitglieder in der Genossenschaft.