Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich leicht gebessert

Die Auswirkungen der Coronakrise treffen den Arbeitsmarkt nach wie vor schwer, wenngleich im vergangenen Monat leichte Besserung eingetreten ist. Waren es im Bezirk Ried im ersten Monat der wirtschaftlichen Einschränkungen um 1000 Arbeitslose mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, ist nun ein leichter Rückgang auf knapp 800 zu verzeichnen. Ohne die Kurzarbeits-Regelungen wären es deutlich mehr Arbeitslose, so Rieds AMS-Leiter Klaus Jagereder im OÖN-Gespräch.

Nach wie vor gebe es Jobangebote – Kräfte, die derzeit in Kurzarbeit sind, sind dafür aber naturgemäß nicht vermittelbar. Sehr viele Betriebe haben die Bewerbung offener Stellen allerdings "ruhend" gestellt – man könne nicht die eigene Mannschaft in Kurzarbeit schicken und zugleich weiteres Personal suchen. In diesem Sinne gehe auch das AMS vor.

Die Lage bleibe angespannt, mitentscheidend sei, wie sich die Auftragslage bei den Unternehmen weiterentwickle – vor allem nach dem Abarbeiten von Aufträgen, die bereits in der Zeit vor der Coronakrise in den Unternehmen waren, so Jagereder.

Das AMS habe mit den Anträgen auf Kurzarbeit alle Hände voll zu tun, rund 750 Anträge von Betrieben werden für den Bezirk Ried unter dem Strich erwartet.

Wie viele Arbeitnehmer in Summe von der Kurzarbeit erfasst sind, lasse sich noch nicht genau quantifizieren, zumal das Ausmaß von Betrieb zu Betrieb auch intern unterschiedlich sei. (sedi)

