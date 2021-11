In kleiner Runde trafen sich die Damen in Stockerau zum diesjährigen Bundesligafinale der Gewichtheberinnen. Während in der Vorrunde noch acht Mannschaften am Start waren, nahmen an der Finalrunde lediglich zwei Teams teil. Der Landesverband Oberösterreich, der in der Vorrunde mit drei Mannschaften im Einsatz war, hatte große Mühe, für den Wettkampf in Stockerau überhaupt ein Frauenteam aufzustellen.