Ladies Circle 3 sammelte 5.500 Euro

Hunderte Packerl wurden in den Wochen vor Weihnachten von den "Rieder Ladies" in der Weberzeile geschnürt. Die Kunden konnten sich gegen eine freiwillige Spende Geschenke liebevoll einpacken lassen. Nach sieben Einsatztagen freuten sich alle Beteiligten über eine Summe von 5.500 Euro. "Die Spendensumme zeigt, dass die Aktion gut angenommen wurde und die Besucher diesen Service schätzen", so Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile. Der Erlös der Aktion geht an die Mobile Kinderkrankenpflege "Moki".

