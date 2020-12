Ladestationen für Elektrofahrzeuge beim ÖAMTC

RIED/SCHäRDING. An elf ÖAMTC-Standorten – darunter die Stützpunkte in Schärding und Ried – in Oberösterreich können seit einigen Wochen Elektrofahrzeuge bei einer Schnellladestation rasch und zu transparenten Preisen aufgeladen werden. "Um Clubmitglieder beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen, haben wir mit ePower ein eigenes Ladestromangebot auf den Markt gebracht und an elf Stützpunkten in Oberösterreich eine eigene Ladeinfrastruktur errichtet", sagt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer. Bezahlt werden kann mit einer ÖAMTC-App oder mit dem Handy. Bei Bedarf kann auch eine Ladekarte angefordert werden.

