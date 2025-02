Lachanfälle und viel Applaus in Eberschwang

Wenn die Faschingsgilde Eberschwang zu ihren Faschingssitzungen lädt, bleibt kein Platz im Saal des Kirchenwirts frei. An den zwei vergangenen Wochenenden pilgerten hunderte Gäste in die Faschingshochburg Eberschwang und genossen ein vier Stunden langes Feuerwerk aus Humor, Musik und Tanz.

"Es waren vier tolle Abende. Das wurde uns von den Besuchern bestätigt", sagt Gardepräsident Christopher Hörl. Der Erfolg komme nicht von ungefähr. "Der Anspruch der Gilde ist, das Publikum so zu begeistern, dass es wiederkommt. Wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus, sondern lassen uns Jahr für Jahr tolle neue Shows einfallen", sagt Hörl. Damit alles reibungslos abläuft, sind mehr als 100 Mitglieder vor und hinter der Bühne im Einsatz. Wie flexibel die Gardemitglieder sind, sah man beim Sketch über die inzwischen geplatzten Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Aufgrund der Vorkommnisse mussten die "Old Schmähtandlers" ihre Nummer kurzerhand umschreiben. Sehr stressig waren die letzten Wochen für das Eberschwanger Prinzenpaar "Melanie I und Julian I." Neben den eigenen Sitzungen war das Paar auch auf anderen Faschingsveranstaltungen mit von der Partie. "Das gehört zum Leben eines Prinzenpaares dazu. Man sollte sich nicht nur im eigenen Ort blicken lassen", sagt Prinz Julian mit einem Lächeln.

Beste Stimmung herrschte beim Publikum.

Besuch aus Raab

Bei der letzten Sitzung am Samstag, 15. Februar, bekamen die Eberschwanger Besuch von der Faschingsgilde Narraabia aus Raab. Die Gäste waren nicht nur gekommen, um zu sehen, was ihre Freunde in Eberschwang auf die Bühne zaubern. Die Raaber hatten ihre "Garde-Mädls" mit. Diese zeigten den 330 Besuchern ihr Können und ernteten dafür viel Applaus. Zum Abschluss der letzten Faschingssitzung für heuer wurden die langjährigen Moderatoren, Petra Mitterbauer und Peter Hofinger, vom Publikum gebührend verabschiedet. Sie geben das Moderatoren-Zepter in andere Hände. Mit Eva Dallinger-Berger und Franz-Joseph Kreilinger stehen die Nachfolger schon fest. Sie werden in den kommenden Jahren die Faschingssitzungen in Eberschwang moderieren.

