Kurzfristige Termine für Hochzeitsfeiern gefragt

Die Hochzeitsbranche freut sich über die verkündeten Öffnungsschritte ab Anfang Juli, so Bernhard Fichtenbauer als Gründer und Betreiber des Hochzeitsportals www.hochzeits-location.info mit Sitz in Lengau-Friedburg, das mit mehr als 2700 gelisteten Locations zu den umfangreichsten Suchportalen in diesem Bereich zähle.

Trotz der Pandemie und der Absage von fast allen Hochzeiten habe die Plattform im Vorjahr einen Zuwachs bei den Zugriffen verzeichnet, "seit Mitte Mai haben sich die Seitenaufrufe auf hochzeits-location.info vervielfacht. Viele Heiratswillige möchten ihre Hochzeit so schnell wie möglich feiern und interessieren sich für besonders kurzfristige Termine", sagt Fichtenbauer. In normalen Zeiten erfolgen die Buchungen bis zu zwei Jahre vor dem Hochzeitstermin, so der Experte, der das Suchverhalten der Brautpaare auf seinem Portal ausgewertet hat. "Jedes Brautpaar besucht unser Portal im Schnitt 5,5 Mal, ehe es vor den Traualtar tritt. In Summe verbringen sie rund 25 Minuten auf unserer Seite, ehe sie sich für eine Anfrage oder Reservierung einer Location entscheiden." Im Rahmen der Auswertung wurden auch die Vorlieben der Brautpaare ermittelt: Gartenhochzeiten und Feiern im Wald, einer Wiese oder am Strand seien heuer zusätzlich zu den traditionellen Formen besonders gefragt.