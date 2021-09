Kurs für Jugend soll Programmier-Freude wecken

Künstliche Intelligenz, Coding oder Cyber Security: In vielen Bereichen der Informatik, Elektronik, Mechatronik und Elektrotechnik wird händeringend nach geeignetem Nachwuchs mit Kenntnissen in der Programmierung gesucht. Um interessierten Schülern die Möglichkeiten des Coding vorzustellen und die Welt der Programmierung zu eröffnen, veranstaltet die HTL Braunau eine weitere Coding Academy.

Mit der Academy haben die Informatik-Lehrkräfte der HTL Braunau unter Führung von Gerhard Waser eine Möglichkeit geschaffen, Schülern der 8. Schulstufe aus Gymnasium oder Mittelschule den Einstieg in die Programmierung zu erleichtern. An drei Samstagen im Oktober (2., 9. und 16. Oktober) findet jeweils am Vormittag von 8 bis 12 Uhr an der HTL Braunau die Coding Academy statt.

In dem kostenlosen Kurs in Kleinstgruppen übernehmen Informatik-Lehrkräfte der HTL gemeinsam mit Schüler -Coaches der HTL die Aufgabe, den Jugendlichen erste Schritte in der Programmierung beizubringen. Im Laufe des Kurses werden die Teilnehmer in das Rechnen im Binärsystem eingeführt, erhalten Kenntnisse im Bereich der Programmierumgebung in "C", machen ihre Programme dann mit Schleifen und Bedingungen intelligenter und haben sogar Gelegenheit, ein eigenes kleines Computerspiel zu programmieren.

"Es gibt keine bessere Gelegenheit, sich kostenfrei darüber zu informieren, ob dieser spezielle Zweig der Technik für einen selbst das Richtige ist", so Regina Seeburger, Bildungsberaterin an der HTL Braunau. Vor allem auch Schülerinnen sollen angesprochen werden. "Programmieren wird heutzutage fast überall benötigt", sagt HTL-Leiterin Gerda Schneeberger.