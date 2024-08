Kurioses Interview mit SV-Ried-Stürmer aus Deutschland ging viral: "Du sprichst sehr gut Deutsch"

Vor allem in den sozialen Netzwerken wurde das Video tausendfach angesehen und verbreitet. Auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern teilte das Video mit dem Wort "Großartig" auf seinem "X-Account" (ehemals Twitter).

Der Inhaber des "Ein-Mann-Mediums" bat den in Hannover geborenen Stürmer Saliou Sane, der das 1:0 für die SV Ried erzielte, nach dem Spiel zum Interview. "First goal in this championship in Ried. How are you, how do you feel?", fragt der Interviewer. Sane antwortet auf Deutsch: "Gut, gut. Ich finde, wir haben heute sehr gut gespielt …" Dann ist der Reporter wieder dran und sagt: "Geht auch auf Deutsch?! Du sprichst sehr gut Deutsch." Darunter ist eingeblendet: "Saliou Sane, Stürmer aus BRD". Der Deutsche zeigt sich wenig beeindruckt und antwortet trocken: "Ich bin auch Deutscher, geboren in Hannover."

Auch innerhalb des Vereins und der Mannschaft war das Interview natürlich Thema. Die Reaktionen reichten von "Wahnsinn", "Das gibt es doch nicht" bis hin zu Kopfschütteln einiger Spieler.

