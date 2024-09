Pram: Kunsthandwerksmarkt als Highlight des Furthmühle-Herbstprogrammes

Im Freilichtmuseum Furthmühle in Pram ist fast das ganze Jahr über viel los. Hunderte Schüler erfahren jährlich in Workshops, wie aus Getreide Mehl wird, jeden Monat besuchen zahlreiche Gruppen das Museum, Seminare werden ebenso abgehalten wie Sonderausstellungen, Konzerte oder der einmal im Monat stattfindende Bauernmarkt. "Pro Jahr ziehen unsere Veranstaltungen mehr als 6000 Besucher an", informiert Rosmarie Meingaßner, Obfrau des Kulturvereins Furthmühle in Pram.

Alles dreht sich

Seit 20 Jahren ein Fixpunkt des Veranstaltungskalenders ist der Werkltag. Unter dem Motto "Alles dreht sich" gibt es am Sonntag, 29. September, von 13 bis 17 Uhr Vorführungen in der Mühle und im Venezianer-Sägewerk. "Am Werkltag lassen wir die Besucher in die alte Arbeitswelt einer Mühle eintauchen. Sie erfahren den Weg vom Korn zum Brot", sagt Alois Wimmesberger, langjähriges Vorstandsmitglied und Museumführer. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch den kleinen Gästen viel geboten. "Auf dem Programm steht unter anderem Krebsfischen am Mühlbach. Zudem dürfen sie auch am offenen Feuer Zelten backen", sagt Wimmesberger. Heuer gibt es zudem Druschvorführugen. "Es besteht die Möglichkeit, Bauern beim Dreschen mit einem Stiften-Drescher – erste mechanische Dreschmaschine – zuzuschauen", berichtet Wimmesberger.

Leopoldimarkt im November

Eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren das Highlight des Herbstprogrammes bildet und mehr als 3000 Besucher anzieht, ist der Leopoldimarkt. Bei diesem zweitägigen Kunst- und Handwerksmarkt gibt es ausgesuchtes Kunsthandwerk von über 40 Ausstellern zu erwerben. Bei der Auswahl der Künstler wird ganz genau hingeschaut.

"Wir wollen keine Massenware, sonder echte Handwerkskunst. Unser Ziel ist es, regionalen Künstlern aus dem Inn- und Hausruckviertel eine Plattform zu bieten", berichtet Obfrau Rosmarie Meingaßner. "Ware von Amazon findet man bei uns nicht", sagt Wimmesberger mit einem Lächeln. Der Leopoldimarkt findet heuer am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zum Freilichtmuseum Furthmühle in Pram gibt es im Internet auf der Homepage www.furthmuehle.at

