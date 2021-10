Kunst und Kultur Raab: "Kulturarbeit ist für uns mehr als ein Geschäftsmodell"

"Das Publikum wartet schon sehnsüchtig – und wir auch!" Das Kern-Vorstandsteam von Kunst und Kultur Raab – Rudi Wötzlmayr, Peter Wagner und Johanna Wagner – geht mit Elan und viel Vorfreude in den Kultur-herbst. Und schon am Beginn steht ein Top-Konzert am Programm: Christian Muthspiel & Orjazztra – eine 18-köpfige Jazz-Bigband – starten die Österreich-Tour am 16. Oktober im Schloss Zell an der Pram.