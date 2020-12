Kundschaft auch aus Luftfahrt und Rennsport

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

2015 betrat Alexander Leidorf im Holzbau Neuland und entwickelte eine hochmoderne Roboter-CNC-Anlage. Die Leidorf GmbH hat sich schnell zu einem kompetenten Partner der CLT- und der Holzindustrie entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Handel sowie der Bearbeitung von großformatigen Holzwerkstoffen und bietet Brettsperrholz/CLT, BauBuche und Kerto/LVL an. Durch die flexible Robotertechnologie sind auch komplizierte Geometrien oder Hinterschneidungen umsetzbar. Neben der Holzbearbeitung konnte mit dem großformatigen CNC-Abbund von carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK), glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), sonstigen Kunststoffen und Metallen auch ein weiterer Geschäftsbereich etabliert werden. In diesem Bereich ist Leidorf Dienstleister der High-Tech-Industrie – vom Flugzeugbau bis hin zum Rennsport. Leidorf ist weltweit für Kunden tätig, vorwiegend jedoch in Österreich, Deutschland und der Schweiz.