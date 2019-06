Kultverein 1860 München gastiert am Sonntag in Ried

Einen prominenten Testspielgegner hat Zweitligist SV Guntamatic Ried am kommenden Sonntag, 7. Juli, zu Gast in der Josko-Arena. Die Rieder duellieren sich mit dem deutschen Drittligisten und Kultverein 1860 München.

Im Jänner endete ein Freundschaftsspiel der beiden Klubs in München mit einem 2:2-Unentschieden. Die "Löwen" bestreiten das Testspiel im Rahmen des Sommer-Trainingslagers in Windischgarsten. Welch großen Stellenwert 1860 München nach wie vor hat, zeigt sich vor allem am hohen Zuschauerinteresse. Von den 19 Heimspielen im legendären Stadion an der Grünwalder Straße waren in der vergangenen Saison 17 ausverkauft. Der Zuschauerschnitt in der 3. Liga betrug rund 15.000.

"1860 München ist ein absoluter Traditionsklub. Der Verein hat lange Zeit in der deutschen Bundesliga gespielt. Die Derbys gegen Bayern München sind für mich unvergesslich. Auch wenn sie jetzt in der 3. Liga spielen, ist es immer noch ein großer Name. Für uns ist es ein wertvoller, guter Testspielgegner. Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem Stadion gegen sie spielen dürfen. Wir wollen alles reinhauen und werden versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden", sagt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

Der Eintritt zum Match ist für Dauerkartenbesitzer frei. Der Vorverkauf für die Saisonkarten 2019/20 begann vor wenigen Tagen. Die Dauerkarten sind in der Geschäftsstelle der SV Ried erhältlich. Sitzplatzkarten kosten für Erwachsene 15 Euro und für Kinder fünf Euro, Stehplatzkarten zehn Euro beziehungsweise fünf Euro.

Besondere Konditionen gibt es auch für alle Gäste des Oberbank Business Clubs, mehr Informationen gibt es im Sekretariat der SV Ried.