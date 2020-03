Kulturverein sucht Ersatztermine

Für das diesjährige Großprojekt "Märchen in der Welt der Musik" sei der Kulturverein bereits auf der Suche nach einem geeigneten Ersatztermin im Herbst. "Ebenso für die Lesung mit Bernhard Flieher anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums des Gymnasiums Schärding, die am 17. April geplant gewesen wäre. Eventuell können wir diese Veranstaltung am 13. November nachholen", sagt Schmid. Für den Herbst habe der Kulturverein bereits ein sehr dichtes Programm. "Aber wir sind bemüht, möglichst rasch Lösungen zu finden, um heuer noch einiges nachholen zu können."

