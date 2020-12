Kulturverein Schärding hat wieder viel vor

"Wir konnten – trotz Corona – einige kulturelle Leckerbissen präsentieren. Leider mussten wir sehr viele Veranstaltungen auf das kommende Jahr verschieben", zieht der Obmann des Kulturvereins Schärding, Franz Schmid, eine durchwachsene Bilanz über das Ausnahmejahr 2020.

Als erfreulich bezeichnet Schmid, dass es gelungen sei, heuer das Bürofenster des Kulturvereines neu zu gestalten. "Damit konnten wir dem Kulturverein ein künstlerisch anschauliches Gesicht verleihen. ‘Visagist’ war Thomas Weber, dem ich herzlich danke", so Schmid. Auch die Schlossgalerie sei durch die Fahne oberhalb des Eingangs wesentlich besser sichtbar. "Recht froh bin ich, dass wir nun über die Initiative des Kulturvereins eine zeitgemäße Beleuchtung in der Schlossgalerie bekommen. Die diesbezüglichen Mittel konnten über ein Leaderprojekt in guter Zusammenarbeit mit dem Stadtamt erwirkt werden", so der Vereinsobmann.

2021 haben Schmid und die Vereinsmitglieder viel vor. "Es sind zwar noch nicht alle Veranstaltungen fixiert, aber auf jeden Fall wollen wir auch 2021 kultureller Nahversorger für den Raum Schärding, drent und herent, sein", so Schmid.

