Kulturstammtisch mit den OÖN für das Innviertel im Braunauer Gugg

Wie geht es der Kunst- und Kulturszene in Braunau und im Innviertel? Was funktioniert gut, welche Voraussetzungen gehen Braunau zur Kulturregion ab? Welche Effekte kann das Festival der Regionen, das von 13. bis 21. Juni in Braunau und Umgebung stattfindet, hinterlassen? Über diese Themen wird morgen ab 19 Uhr beim OÖN-Kulturstammtisch im Braunauer Gugg gesprochen. Unter dem Titel "Realistische Träume für Kunst und Kultur in Braunau" diskutieren Hanna Kirmann (Künstlerin, Obmann-Stellvertreterin Innviertler Künstlergilde), Thomas Diesenreiter (Vorstandsmitglied Festival der Regionen und Geschäftsführer KUPF OÖ), Angelika Weinberger (Geschäftsführerin Gugg) und Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher. Kulturschaffende und -interessierte sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind zum Gedanken- und Meinungsaustausch herzlich eingeladen. Es moderiert OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller, der Eintritt ist frei.

Das Festival der Regionen legt sich mit zeitgenössischer Kunst der freien Szene ins Zeug. Seit 1993 findet das Festival in wechselnden ländlichen Räumen statt. Im Zentrum stehen künstlerische Fragen.

