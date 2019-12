Kulturjahr St. Martin: Start mit Neujahrskonzert

Mit der Veranstaltungsreihe "inntrada" wurde vor mehr als zehn Jahren quasi ein kulturelles Markenzeichen für St. Martin geschaffen. Dahinter steckt der Verein "L(i)ebenswertes St. Martin im Innkreis" – im Wesentlichen jedoch das Engagement einiger unermüdlicher St. Martiner Kulturinteressierten. Der Name Simon Ertl ist untrennbar mit "inntrada" verbunden, um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern sich nun seine Eltern Burgi und Matthias.

"Wir wollen eine feine Vielfalt mit Künstlern aus unterschiedlichen Genres bieten", sagen die beiden. Das alles sei aber immer verbunden mit dem Dank an viele lokale Sponsoren, ohne die diese Kulturarbeit nicht möglich wäre. Viele klingende Künstlernamen scheinen auf der Programmliste von "inntrada" auf. Mit Frank Hoffmann oder Karl Markovics waren unter anderem zwei Schauspielgrößen zu Gast, aber auch hochkarätige Musikerinnen und Musiker aus den verschiedensten Genres haben hier schon konzertiert.

Zwei Mal Neujahrskonzert

Das Programm für das "inntrada"-Jahr 2020 bietet wieder viel Abwechslung.

Beginn ist am Sonntag, 5. Jänner, mit dem Neujahrskonzert des Johann Strauß Ensembles. Dieses ist erstmals zu zwei Terminen an einem Tag zu hören: um 16.30 Uhr sowie um 20 Uhr, jeweils im Martinus Saal, Landesmusikschule.

Die vielfach gefeierte Kinderlieder-Interpretin Mai Cocopelli wird am Samstag, 7. März, in der Mehrzweckhalle ein Konzert im Trio geben. Dieses beginnt – kindergerecht – um 15 Uhr.

Jazz & Wine heißt es dann wieder am Samstag, 28. März. Diese Kombination hat Tradition: Jazz-Trompeter Lorenz Raab und seine Freunde werden den musikalischen Part dazu im Martinus Saal beisteuern (Beginn: 20 Uhr).

Die Schick Sisters sind vielen noch unter dem Namen "Dornrosen" bekannt. Die drei Schwestern Katharina, Christine und Veronika Schicho haben sich heuer als Kabarettband von den Bühnen verabschiedet, ab 2020 gehen sie als "The Schick Sisters" einen neuen musikalischen Weg: Gesang mit drei Stimmen, begleitet von drei Saiteninstrumenten. In St. Martin sind sie am Samstag, 25. April, zu hören (Martinus Saal, 20 Uhr).

Kabarett mit zwei selbstbewussten und gleichermaßen wort- wie musikgewandten Frauen gibt es am Samstag, 26. September, zu hören und sehen: Die "Kernölamazonen" gastieren in der Mehrzweckhalle (20 Uhr) mit einem sehr bissigen Kabarettprogramm.

Ein Abend mit Schauspielerin Eva Maria Gintsberg aus Tirol (Lesung) und dem Saxophon-Ensemble 4saxess steht am Samstag, 24. Oktober, am Programm (20 Uhr, Martinus Saal).

Den Schlusspunkt setzt das Ensemble "MoZuluArt", das sich zum Ziel gesetzt hat, klassische Musik mit der Musik aus den afrikanischen Herkunftsländern des Ensembles zu verbinden. Sie sind am 28. November zu Gast (20 Uhr, Martinus Saal).

Karten sind online bei www.oeticket.com, bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen (u.a. Raiffeisenbanken, Erste Bank/Sparkasse, Volksbank, Libro, Maximarkt, Media Markt) sowie am Marktgemeindeamt St. Martin und den örtlichen Banken zu haben. Es gibt auch ein vergünstigtes Kombi-Ticket für alle Veranstaltungen. Infos: www.inntrada.at

